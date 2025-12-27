27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इज़रायल फिर कर सकता है ईरान पर हमला! नेतन्याहू ने बनाया खतरनाक प्लान

Israel-Iran Conflict: इज़रायल और ईरान के बीच एक बार फिर युद्ध छिड़ सकता है। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करने का खतरनाक प्लान बनाया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 27, 2025

Another war could start between Israel and Iran

Another war could start between Israel and Iran (Photo - Patrika Graphics)

इज़रायल (Israel) और ईरान (Iran) के बीच जून में 12 दिन तक युद्ध चला, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीज़फायर लागू हो गया। इस दौरान अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश पर अमेरिकी एयरफोर्स ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की। हालांकि बाद में ट्रंप ने सीज़फायर कराने में भी अहम भूमिका निभाई। इज़रायल और अमेरिका के हमलों का उद्देश्य ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करना था। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया था कि अब दोनों देशों के बीच युद्ध नहीं होगा, लेकिन अब स्थिति बदलती हुई नज़र आ रही है।

इज़रायल फिर कर सकता है ईरान पर हमला!

इज़रायल और ईरान के बीच स्थिति अभी भी सुधरी नहीं है और ऐसे में इज़रायल फिर ईरान पर हमला कर सकता है। इज़रायली सरकार के अधिकारी ऐसा करने का दबाव बना रहे हैं।

नेतन्याहू ने बनाया खतरनाक प्लान

इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खतरनाक प्लान बनाया है और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बनाने की ठानी है। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के बाद अब मिसाइल प्रोग्राम को भी खत्म करना ज़रूरी है, जिससे ईरानी खतरे का पूरी तरह से सफाया हो सके।

ट्रंप होंगे नाराज़?

नेतन्याहू के इस प्लान से ट्रंप नाराज़ हो सकते हैं। दरअसल ट्रंप अपनी विदेश नीति के तहत अब सऊदी अरब (Saudi Arab), संयुक्त अरब अमीरात - यूएई (United Arab Emirates - UAE) और कतर (Qatar) जैसे मिडिल ईस्ट देशों को अहमियत देते हुए उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहते। सऊदी अरब और कतर का समर्थन ईरान को मिला हुआ है और ऐसे में ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान पर हमला हो। ऐसे में अगर इज़रायल ने ईरान पर हमला किया, तो ट्रंप नाराज़ हो सकते हैं।

ये भी पढ़ें

रूस ने बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइलें की तैनात, यूक्रेन की बढ़ेगी टेंशन
विदेश
Oreshnik hypersonic missile

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

world news

World News in Hindi

Published on:

27 Dec 2025 02:12 pm

Hindi News / World / इज़रायल फिर कर सकता है ईरान पर हमला! नेतन्याहू ने बनाया खतरनाक प्लान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

फिर दहल उठी यूक्रेनी राजधानी कीव, ट्रंप-ज़ेलेन्स्की की मुलाकात से पहले रूस ने दागीं मिसाइलें और ड्रोन्स

Russia attacks Ukraine overnight
विदेश

महिला सीरियल किलर होती हैं ज्यादा खतरनाक, रिसर्च में सामने आई खौफनाक सच्चाई

Female Serial Killer
विदेश

नमाज अदा कर रहे फिलिस्तीनी व्यक्ति पर इजरायली सैनिक ने चढ़ाई गाड़ी, कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना

Viral Video
विदेश

बांग्लादेशी सिंगर के इवेंट में कट्टरपंथियों ने मचाया उत्पात, बॉलीवुड में गाना गा चुका है ये कलाकार

Bangladesh violence
विदेश

Year Ender: 2025 में इन विमान हादसों ने दुनिया को दिया गहरा झटका

Air India Plane Crash in Ahmedabad
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.