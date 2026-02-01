चुनाव के बाद कैसा होगा ‘नया बांंग्लादेश’, यूनुस ने दी पहली प्रतिक्रिया, कह दी ये बड़ी बात

Muhammad Yunus Statement: बांग्लादेश में 'नई सुबह' का आगाज हो गया है। गुरुवार (12 फरवरी 2026) को भारी सुरक्षा और उत्साह के बीच 13वें संसदीय चुनाव और संवैधानिक जनमत संग्रह (Referendum) के लिए मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी गई। शाम 4:30 बजे वोटिंग खत्म होते ही मतों की गिनती शुरू कर दी गई। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) ने चुनाव के सफल समापन पर देश को बधाई दी है। उन्होंने (Muhammad Yunus Statement) इसे "एक नए बांग्लादेश की ओर अभूतपूर्व यात्रा की शुरुआत" करार दिया है। यूनुस ने कहा कि यह चुनाव बांग्लादेश के इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण और उत्सव जैसा चुनाव रहा है, जो लोकतंत्र के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता दर्शाता है।