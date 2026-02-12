Bangladesh Election: शेख हसीना के गढ़ में फूटा देसी बम, यूनुस और तारिक रहमान ने डाला वोट

चुनाव में इस बार 2,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 109 महिलाएं उम्मीदवार हैं, ऐसा डेली स्टार की रिपोर्ट में बताया गया है। बता दें कि यह चुनाव 2009 के बाद देश का पहला वास्तविक राजनीतिक मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। चुनाव आयोग ने पार्टी का पंजीकरण रद्द कर दिया था।