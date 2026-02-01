रहमान से भारत में रह रही बांग्लादेशी पत्रकार ने कर दी भावुक अपील, कहा- महिलाओं को सेक्स स्लेव समझा गया, अब आप…

तस्लीमा ने लिखा- इतनी ज्यादा औरतों से नफरत करने वाली पार्टी ने काम करने वाली महिलाओं को प्रॉस्टिट्यूट कहकर बेइज्जत किया, महिला लीडरशिप के खिलाफ बात की, महिलाओं को बुर्के और नकाब के अंधेरे में धकेला, महिलाओं को पुरुषों का गुलाम और सेक्स स्लेव समझा और महिला विरोधी शरिया कानून लागू करने का सपना देखा।