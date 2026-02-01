“हसीना का दौर खत्म, अब हमें किसी की बैसाखी नहीं चाहिए!” तारिक रहमान का सबसे बड़ा दावा, भारत के लिए कही ये बात

Tarique Rahman Interview: बांग्लादेश में चुनाव से पहले देश की राजनीति के लिए अब तक का सबसे बड़ा और आत्मविश्वास से भरा बयान सामने आया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान (Tarique Rahman) ने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें सत्ता में आने के लिए अब किसी गठबंधन या बैसाखी की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक विस्फोटक इंटरव्यू (Tarique Rahman Interview) में न केवल 'क्लीन स्वीप' का दावा किया, बल्कि अपने माता-पिता (जियाउर रहमान और खालिदा जिया) से भी बेहतर शासक बनने की कसम खाई है।