11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

“हसीना का दौर खत्म, अब हमें किसी की बैसाखी नहीं चाहिए!” तारिक रहमान का सबसे बड़ा दावा, भारत के लिए कही ये बात

Landslide Victory: तारिक रहमान ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि बीएनपी को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। उन्होंने शेख हसीना के विकास मॉडल को 'विनाश' बताया है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 11, 2026

Tarique Rahman Interview

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान। ( फोटो: AI)

Tarique Rahman Interview: बांग्लादेश में चुनाव से पहले देश की राजनीति के लिए अब तक का सबसे बड़ा और आत्मविश्वास से भरा बयान सामने आया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान (Tarique Rahman) ने साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें सत्ता में आने के लिए अब किसी गठबंधन या बैसाखी की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक विस्फोटक इंटरव्यू (Tarique Rahman Interview) में न केवल 'क्लीन स्वीप' का दावा किया, बल्कि अपने माता-पिता (जियाउर रहमान और खालिदा जिया) से भी बेहतर शासक बनने की कसम खाई है।

"गठबंधन नहीं, अकेले दम पर बनाएंगे सरकार" (BNP Bangladesh Election)

तारिक रहमान के तेवर अब पूरी तरह बदल चुके हैं। जमात-ए-इस्लामी और अन्य दलों की चुनौतियों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने हुंकार भरी है, "हमें सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें मिलेंगी। मुझे मौजूदा पार्टी गठबंधन के बाहर किसी नए समीकरण की जरूरत नहीं दिखती।" यह बयान इसलिए सनसनीखेज है क्योंकि अब तक माना जा रहा था कि BNP को जमात के साथ मिल कर ही चलना होगा, लेकिन तारिक ने 'एकला चलो' की राह पकड़ कर विरोधियों को चौंका दिया है।

"हसीना ने देश को लूटा, मैं सुधारूंगा" (Sheikh Hasina Death Sentence)

तारिक ने शेख हसीना (Sheikh Hasina) के 15 साल के शासनकाल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 'मेगा प्रोजेक्ट्स' के नाम पर 'मेगा करप्शन' हुआ है। उन्होंने कहा, "हसीना सरकार ने कुछ लोगों को अरबपति बना दिया, लेकिन 17 करोड़ की आबादी कंगाल हो गई। देश की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और ऊर्जा सेक्टर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है।" तारिक ने वादा किया है कि अगर वो जीतते हैं, तो उनकी पहली प्राथमिकता 'बदला लेना' नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था (Law and Order) को पटरी पर लाना होगी।

भारत पर नपी-तुली प्रतिक्रिया

तारिक रहमान ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में चल रहे तनाव और शेख हसीना की भारत में मौजूदगी पर बहुत ही सधे हुए शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा, "मेरे लिए जनता और देश का हित सर्वोपरि है।" यह बयान संकेत देता है कि सत्ता में आने पर वे भारत के साथ रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करेंगे, लेकिन राष्ट्रवाद से समझौता नहीं करेंगे।

मां-बाप से आगे निकलने की होड़

इस इंटरव्यू का सबसे भावनात्मक और महत्वाकांक्षी पहलू वह था जब तारिक ने अपनी तुलना अपने पिता जियाउर रहमान और मां खालिदा जिया से की। उन्होंने कहा, "मैं उनसे भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा।" यह एक बेटे का वादा भी है और एक नेता की महत्वाकांक्षा भी, जो यह साबित करना चाहता है कि वह सिर्फ 'वारिस' नहीं, बल्कि एक 'विजेता' है।

चुनाव से पहले का 'गेम चेंजर' इंटरव्यू

बहरहाल,तारिक रहमान का यह इंटरव्यू 2026 के चुनाव से पहले का 'गेम चेंजर' माना जा रहा है। उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे हैं-हसीना के मॉडल को खारिज किया, जमात को अपनी ताकत दिखाई और जनता को सुरक्षा का भरोसा दिया। अब देखना यह है कि क्या बांग्लादेश की जनता इस 'सुपर कॉन्फिडेंस' पर मुहर लगाती है?

जमात-ए-इस्लामी की प्रतिक्रिया

तारिक के 'गठबंधन की जरूरत नहीं' वाले बयान पर जमात खेमे में खलबली है। जमात के नेताओं ने दबी जुबान में कहा है कि "अति-आत्मविश्वास घातक हो सकता है, बीएनपी को जमीनी हकीकत नहीं भूलनी चाहिए।" अवामी लीग समर्थकों का डर: हसीना के समर्थकों को डर है कि अगर बीएनपी भारी बहुमत से आई, तो बदले की कार्रवाई तेज हो सकती है, भले ही तारिक कानून के पालन की बात कर रहे हों।

इस मामले में सुलगते सवाल

क्या तारिक रहमान चुनाव प्रचार के लिए जल्द ही बांग्लादेश की धरती पर कदम रखेंगे?

भारत सरकार तारिक के इस बयान (देशहित सर्वोपरि) को कूटनीतिक रूप से कैसे लेती है?

क्या चुनाव से पहले बीएनपी और जमात के बीच गठबंधन औपचारिक रूप से टूट जाएगा?

मौत की सजा और हसीना की वापसी का पेच

इस पूरे इंटरव्यू के पीछे एक बड़ा और गंभीर मुद्दा छिपा हुआ है। शेख हसीना को बांग्लादेश की अदालत ने 'मानवता के खिलाफ अपराध' के लिए मौत की सजा सुनाई है और वे भारत में हैं। तारिक रहमान ने कहा है कि "अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए।" यह भविष्य में भारत और बांग्लादेश के बीच एक बड़े कूटनीतिक टकराव की वजह बन सकता है। अगर बीएनपी सत्ता में आती है, तो 'प्रत्यर्पण' (Extradition) की मांग उठना तय है, जो भारत के लिए धर्मसंकट होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बांग्लादेश मिलिट्री कूप

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

11 Feb 2026 07:51 pm

Published on:

11 Feb 2026 07:50 pm

Hindi News / World / “हसीना का दौर खत्म, अब हमें किसी की बैसाखी नहीं चाहिए!” तारिक रहमान का सबसे बड़ा दावा, भारत के लिए कही ये बात

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Russian Drone Strike: गर्भवती महिला और बच्चों की दर्दनाक मौत, एक झटके में खत्म हुआ हंसता-खेलता परिवार

Russian Drone Strike
विदेश

Baba Vanga 2026: बर्फ पिघलेगी और आएगा 'ज़ोंबी वायरस'? दुनिया के लिए सबसे बड़ा Alert

Baba Vanga Prediction
राष्ट्रीय

बेटी ने ट्रंप पर उठाए सवाल तो नाराज हुआ पिता, शराब के नशे में बेटी पर चलाई गोलियां

lucy harrison
विदेश

Bangladesh Election 2026: क्या BNP की 'डबल गेम' रणनीति से होगी Sheikh Hasina की घर वापसी?

Sheikh Hasina speech in Delhi 2026, Bangladesh reacts to Hasina speech 2026, India Bangladesh diplomatic row 2026,
विदेश

India US trade deal: अमेरिका ने किए फैक्ट शीट में बड़े बदलाव, इसके क्या हैं संकेत?

Trump and PM Modi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.