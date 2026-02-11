Bangladesh Election 2026: शेख हसीना की ‘घर वापसी’ और भारत से ‘दोस्ती’, क्या है BNP की नई रणनीति ? पढ़िए पूरी रिपोर्ट

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने हाल ही में अपने बयानों में यह स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी शेख हसीना (Sheikh Hasina Return)की भारत से वापसी चाहती है। उनका तर्क है कि हसीना के शासनकाल में हुए मानवाधिकार हनन और अन्य कथित अपराधों के लिए उन पर बांग्लादेश की अदालत में मुकदमा चलाना चाहिए। पार्टी का मानना है कि जब तक हसीना को कानून के कठघरे में खड़ा नहीं किया जाता, तब तक 'इंसाफ' पूरा नहीं होगा। यह मुद्दा घरेलू वोट बैंक को साधने के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) का सबसे बड़ा हथियार है।