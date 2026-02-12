गोलियों की तड़तड़ाहट से कांप गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, कई मौतों से मची चीख-पुकार

पाकिस्तान के कराची में बुधवार रात अलग-अलग फायरिंग की घटनाओं में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हुए हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक, कराची के मेमन गोठ इलाके में दो पुरुषों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक महिला घायल हुई। पुलिस के अनुसार, दोनों मृतकों के सिर में गोलियां लगी थीं। वहीं, सुपर हाईवे के पास एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के नजदीक झाड़ियों में महिला घायल अवस्था में मिली। घायल महिला ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि दो अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 9 मिमी पिस्टल के कई खोखे और शराब की खाली बोतलें बरामद की हैं। पुलिस का कहना है कि हमले का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है।