17 फरवरी को दिखेगा अद्भुत नजारा, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरेगा, बनेगा रिंग्स ऑफ फायर

इस साल एक वलयाकार सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को होगा। इसे 'रिंग ऑफ फायर' या 'अग्नि वलय' के नाम से जाना जाता है। यह 2026 का पहला सूर्य ग्रहण होगा, जो खगोल प्रेमियों के लिए एक रोमांचक खगोलीय घटना है। इस ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरेगा, लेकिन चूंकि चंद्रमा उस समय अपनी औसत दूरी पर या अपोगी के करीब होगा, इसलिए यह सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाएगा।