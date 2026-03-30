प्रतिबंधों के बावजूद क्यूबा में रूस ने पहुंचाया तेल, ट्रंप ने कहा – ‘मुझे कोई दिक्कत नहीं’

वेनेज़ुएला (Venezuela) और ईरान (Iran) के बाद अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की नज़र कैरेबियाई देश क्यूबा (Cuba) पर है। वह पहले भी कह चुके हैं कि क्यूबा में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। ट्रंप चाहते हैं कि क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज़ कनेल बरमुडेज़ (Miguel Díaz-Canel Bermúdez) अपना पद छोड़ दें। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो (Marco Rubio) क्यूबा मूल के ही हैं और इस मामले को देख भी रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप तो क्यूबा पर मित्रवत तरीके से कब्ज़ा करने की बात भी कह चुके हैं। वेनेज़ुएला पर ट्रंप की कार्रवाई के बाद क्यूबा को वेनेज़ुएला से तेल-गैस मिलनी बंद हो गई, जिससे देश में हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। इसी बीच अब क्यूबा की मदद करने के लिए रूस (Russia) आगे आया है।