ईरान ने कुवैत के पावर प्लांट पर किया हमला, भारतीय नागरिक की मौत

युद्धविराम की बातचीत के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 3,500 मरीन कॉर्प्स तैनात किए हैं। ऐसे में अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक मौजूद हैं। साथ ही अमेरिकी नेवी का भी एक बड़ा बेड़ा मिडिल ईस्ट में तैनात है, जिनमें वॉरशिप्स, फाइटर जेट्स भी शामिल हैं। इसी बीच रिपोर्ट सामने आई है कि अमेरिका का युद्ध/रक्षा विभाग पेंटागन (Pentagon) ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जो कई हफ्तों तक चल सकता है। इस दौरान खार्ग आइलैंड (Kharg Island) और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के तटीय इलाकों में सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन किया, तो उसे मुंह की खानी पड़ सकती है।