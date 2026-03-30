तेल संकट के बीच एकजुट हुए ये मुस्लिम देश, पाकिस्तान में हुई वार्ता

ईरान-इजरायल के बढ़ते तनाव का असर पूरे विश्व भर में देखने को मिल रहा है। तेल संकट के बीच रविवार को पाकिस्तान में तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों ने ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को रोकने और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के उपायों पर चर्चा की।मीडिया अनुसार, इस वार्ता का मुख्य फोकस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पोतों के लिए फिर से खोलने के प्रस्तावों पर था। पाकिस्तान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। बैठक में शामिल देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और युद्ध को जल्द समाप्त करने के संभावित तरीकों पर विचार किया।