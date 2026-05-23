Iran के खिलाफ सैन्य हमलों के एक नए दौर की तैयारी कर रहा अमेरिका, रिपोर्ट में खुलासा

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि हालांकि मैं अपने बेटे, डॉन जूनियर, और ट्रंप परिवार के सबसे नए सदस्य, उसकी होने वाली पत्नी बेटिना के साथ रहना चाहता था, लेकिन सरकार से संबंधित परिस्थितियां और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति मेरा प्रेम मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। मुझे लगता है कि इस महत्वपूर्ण समय के दौरान मेरे लिए वाशिंगटन, D.C. में व्हाइट हाउस में रहना जरूरी है। डॉन और बेटिना को बधाई! राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप। ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा कि उनके बेटे की शादी का समय सही नहीं था क्योंकि ईरान नाम की एक चीज और अन्य बातें चल रही थीं।