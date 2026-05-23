सऊदी अरब-अमरीका को पछाड़ भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना वेनेजुएला, रूस अब भी नंबर वन

ऊर्जा कार्गो ट्रैकर क्लेर के अनुसार, मई में अब तक वेनेजुएला ने भारत को लगभग 4.17 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल की आपूर्ति की है। अप्रैल में यह आंकड़ा 2.83 लाख बैरल प्रतिदिन था, जबकि उससे पहले लगातार नौ महीनों तक भारत को वेनेजुएला से कोई तेल आपूर्ति नहीं हुई थी। रूस और संयुक्त अरब अमीरात अभी भी भारत के सबसे बड़े तेल सप्लायर बने हुए हैं, लेकिन सऊदी अरब की आपूर्ति घटने से वेनेजुएला तीसरे स्थान पर पहुंच गया।