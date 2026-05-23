जम्मू-कश्मीर में गर्मी के बाद बारिश का सितम, कठुआ में 44 डिग्री चढ़ा पारा, जानें अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम?

गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक कश्मीर के कई इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से 1 से 6 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं जम्मू में यह 3-6 डिग्री के आसपास रहा। सबसे ज्यादा गर्मी कठुआ में पड़ी जहां पारा 44 डिग्री तक चढ़ गया। श्रीनगर में दिन का सबसे ऊंचा तापमान 23.9 डिग्री रहा।