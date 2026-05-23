जम्मू-कश्मीर में गर्मी के बाद बारिश का सितम, कठुआ में 44 डिग्री चढ़ा पारा, जानें अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम?

जम्मू-कश्मीर का मौसम। (फोटो- AI)
जम्मू-कश्मीर में मौसम फिर से बदल गया है। भीषण गर्मी के बाद बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। कश्मीर घाटी में जहां हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से कुछ राहत दी, वहीं जम्मू क्षेत्र में पारा चढ़कर 44 डिग्री तक पहुंच गया।
गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक कश्मीर के कई इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से 1 से 6 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं जम्मू में यह 3-6 डिग्री के आसपास रहा। सबसे ज्यादा गर्मी कठुआ में पड़ी जहां पारा 44 डिग्री तक चढ़ गया। श्रीनगर में दिन का सबसे ऊंचा तापमान 23.9 डिग्री रहा।
रात के तापमान की बात करें तो कश्मीर में कई जगहों पर यह सामान्य से 1-4 डिग्री ज्यादा रहा, जबकि जम्मू में ज्यादातर जगहों पर यह सामान्य के करीब था।
सबसे ठंडी रात गुलमर्ग में रही जहां तापमान 6 डिग्री तक गिर गया। भदेरवाह में यह 12.2 डिग्री रहा। बारिश की बात करें तो पूरे क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ीं। सोनमर्ग में सबसे ज्यादा 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटे में जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में छिटपुट से लेकर अच्छी खासी बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है।
कहीं-कहीं 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। जम्मू क्षेत्र में मौसम गर्म और नम बना रहेगा, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है।
आने वाले 2 दिनों तक जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहेंगी।
वहीं, 22 मई से 25 मई तक कश्मीर और जम्मू दोनों जगहों पर अलग-अलग जगहों पर गरज, बिजली और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।
इसके अलावा, 26 और 27 मई को जम्मू में हीट वेव चलने की आशंका है। इस दौरान कश्मीर में बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं, 28 मई को जम्मू-कश्मीर में मौसम साफ रहने की संभावना है।
बारिश और तेज हवाओं के कारण किसानों को अपनी फसलों का खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और नदियों में पानी बढ़ने का खतरा भी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम की खबर नियमित रूप से देखते रहें और अनावश्यक बाहर न निकलें।
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