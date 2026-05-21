Jammu Weather Forecast: जम्मू-कश्मीर में भीषण गर्मी, जम्मू 42.6° पार, 21 मई से बारिश-आंधी का अलर्ट

जम्मू-कश्मीर में इन दिनों बहुत तेज गर्मी पड़ रही है। जम्मू में लोग लू से परेशान हैं। यहां तापमान लगातार 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है। बुधवार को जम्मू का तापमान 42.6 डिग्री पहुंच गया। कश्मीर घाटी में भी गर्मी ज्यादा है। मौसम विभाग का कहना है कि आज 21 मई से मौसम बदल जाएगा। दोपहर बाद बादल छाएंगे, गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तेज हवाएं (40-50 kmph) चलेंगी और कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। 22 से 25 मई तक कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं, लेकिन 26 से 28 मई के बाद फिर से गर्मी बढ़ने वाली है।