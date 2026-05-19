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IMD Heat Wave Alert: बांदा में पारा 47.6 डिग्री पार! दिल्ली, UP और पंजाब सहित 13 राज्यों में 25 मई तक का हीट वेव अलर्ट

IMD Weather Red Alert: आईएमडी के अनुसार, 19 से 25 मई तक उत्तर भारत, मध्य भारत और कुछ पूर्वी राज्यों में अगले सात दिनों तक भीषण गर्मी और गर्मी बनी रहेगी।

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भारत

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Shaitan Prajapat

May 19, 2026

rajasthan me heat wave

धूप से बचने के लिए स्कार्फ बांध जाती युवतियां. फोटो अनुग्रह सोलोमन

IMD Severe Heatwave Forecast May 2026: भारत विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने चेतावनी जारी की एक सप्ताह तक उत्तर भारत, मध्य भारत और कुछ पूर्वी राज्यों में भीषण गर्मी ​का कहर देखने को मिलेगा। आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि उत्तर भारत, मध्य भारत और कुछ पूर्वी राज्यों में अगले सात दिनों तक भीषण गर्मी और गर्मी बनी रहेगी। 19 से 25 मई तक कई स्थानों पर हीट वेव से लेकर सीवियर हीट वेव की स्थिति बने रहने की संभावना है।

बांदा सबसे ज्यादा तापमान दर्ज

उत्तर प्रदेश के बांदा अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम की सीमा के देहरादून में 22.8 डिग्री सेल्सियस सबसे कम रहा कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर है 18 मई को देश का सबसे गर्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के देहरादून में न्यूनतम न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस सबसे कम रहा। कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर है, जिससे रातें भी असंतुलित गर्म हो गई हैं। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और विदर्भ में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया गया।

हिट वेव की चेतावनी

आईएमडी के अनुसार, 19 से 25 मई तक पश्चिमी प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुछ उत्तर प्रदेश में हीट वेव से लेकर सीवियर हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। 19 से 21 मई तक पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भी भीषण गर्मी।

19 और 20 मई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कुछ जगहों पर सीवियर हिट वेव की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और यम में 21-22 मई को सीवियर हीट और जीवन का खतरा है।
राजस्थान (19-25 मई), छत्तीसगढ़ और तेलंगाना (19-23 मई), ओडिशा (20-23 मई), उत्तराखंड (19-21 मई) और मराठा लहर (19-20 मई) में अलग-अलग जगहों पर हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है।

19 मई से अधिकतम तापमान में बदलाव

महाराष्ट्र और गुजरात में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन 20 से 25 मई के बीच 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभव है। देश के बाकी हिस्सों में 25 मई तक अधिकतम तापमान स्थिर रहने की संभावना है।

गर्म रात और गर्म-आर्द्र मौसम

19-20 मई को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कुछ स्थानों पर गर्म रात (गर्म रात) की स्थिति बनी रहेगी। ओडिशा में 19 से 23 मई तक गर्मी और आर्द्र मौसम बना रहेगा, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो सकती है।

मछुआरोंं के लिए चेतावनी

अरब सागर में केरल, कर्नाटक तट, लक्षद्वीप और कोमोरिन क्षेत्र में 40-60 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। दक्षिण सोमालिया तट और दक्षिण-पश्चिम अरब सागर में 45-65 किमी प्रति घंटे की तेज़ हवाएँ चल सकती हैं। बंगाल की खाड़ी में भी कई विचारधाराओं में स्काई वेडर और तेज़ हवाएँ रहती हैं।

आईएमडी ने लोगों से अपील की है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच आउटर अरेस्ट से रिज़ॉर्ट, खूब पानी पिएं, युवाओं के रंग के कपड़े खिलौने और बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। किसान और मजदूर खुले में काम करते समय सावधानी बरतें। यह गर्मी का प्रकोप मई के अंत तक जारी रहने की संभावना है।

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rahul gandhi

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Published on:

19 May 2026 07:21 pm

Hindi News / National News / IMD Heat Wave Alert: बांदा में पारा 47.6 डिग्री पार! दिल्ली, UP और पंजाब सहित 13 राज्यों में 25 मई तक का हीट वेव अलर्ट

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