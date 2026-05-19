IMD Heat Wave Alert: बांदा में पारा 47.6 डिग्री पार! दिल्ली, UP और पंजाब सहित 13 राज्यों में 25 मई तक का हीट वेव अलर्ट

उत्तर प्रदेश के बांदा अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम की सीमा के देहरादून में 22.8 डिग्री सेल्सियस सबसे कम रहा कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर है 18 मई को देश का सबसे गर्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के देहरादून में न्यूनतम न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस सबसे कम रहा। कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर है, जिससे रातें भी असंतुलित गर्म हो गई हैं। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और विदर्भ में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया गया।