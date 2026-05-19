फाल्टा में जहांगीर आलम के नाम वापसी पर TMC में कोलकाता से दिल्ली तक हलचल, अब सांसद ने दे दिया बड़ा बयान

'पुष्पा' के नाम से मशहूर जहांगीर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शांति, सुरक्षा और विकास का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है। इस प्रकरण ने बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के अंदर कोलकाता से दिल्ली खलबली मचा दी है। इस मामले में टीएमसी सांसद सौगत रॉय दिल्ली से बड़ा बयान जारी किया है।