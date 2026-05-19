शुभेन्दु अधिकारी PA चंद्रनाथ रथ मर्डर केस: एक्शन में CBI, जांच में अब तक क्या-क्या सामने आया?

अब तक CBI इस केस में मयंक राज मिश्रा, विक्की मौर्य, राज सिंह और हाल ही में गिरफ्तार किए गए राज कुमार सिंह समेत चार आरोपियों को पकड़ चुकी है। जांच एजेंसी का दावा है कि राज कुमार सिंह ने हत्या की पूरी साजिश में अहम भूमिका निभाई और वारदात के बाद से लगातार फरार चल रहा था। अधिकारियों को शक है कि हमले में चार से ज्यादा लोग शामिल थे।