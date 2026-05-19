Abhishek Banerjee Property: 7 दिन में 17 संपत्ति ढहाने का आदेश, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर बंगाल में शरू हुआ धड़ाधड़ एक्शन



अभिषेक बनर्जी की संपत्ति को लेकर एक दिन पहले ही राज्य के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने बयान दिया था। अधिकारी ने दावा किया कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि अभिषेक बनर्जी से जुड़ी कंपनी ‘लीप्स एंड बाउंड्स’ की संपत्तियों की डिटेल भेजें। सीएम ने यह भी दावा किया कि उनके पास अभिषेक बनर्जी की 24 संपत्तियों की पूरी लिस्ट मौजूद है। शुभेन्दु अधिकारी ने कहा कि कुछ संपत्तियां अभिषेक बनर्जी के नाम पर हैं, जबकि कई उनके पिता और कंपनी के नाम पर दर्ज हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार के मामलों में कानूनी तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ाएगी।