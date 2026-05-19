अमेरिका-इजराइल के खिलाफ खुलकर बोला था जर्मनी, अब उस पर ही क्यों बुरी तरह भड़का ईरान? कहा- ‘पहले अपनी गलतियां देखो’

बाघेई ने साफ कहा- यूएई ने भी आधिकारिक तौर पर ईरान को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, फिर भी जर्मन चांसलर ईरान पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर परमाणु सुविधाओं पर हमला गलत है तो यह नियम हर देश पर लागू होना चाहिए, सिर्फ पश्चिमी देशों के हित के हिसाब से नहीं।