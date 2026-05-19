नक्सलवाद खात्मे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बता दिया अगला प्लान, अब रोजगार पर होगा फोकस

Home Minister Amit Shah On Naxalism: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लगातार देश में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर दावे करते रहते हैं। उनका दावा है कि देश से नक्सलवाद सफाया कर दिया गया है। तीन दिन के छत्तीसगढ़ दौरे के आखिरी दिन केंद्रीय गृहमंत्री ने जगदलपुर में नक्सलवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर अब धीरे-धीरे डर और हिंसा की छवि से बाहर निकल रहा है और यहां विकास का नया दौर शुरू हो चुका है। शाह ने दावा किया कि केंद्र सरकार नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। मीडिया से बात करते हुए अमित शाह ने सुरक्षा बलों की भूमिका की खुलकर तारीफ की और कहा कि नक्सलवाद को कमजोर करने में जवानों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। गृह मंत्री ने रोजगार पैदा करने को अगला लक्ष्य बताया।