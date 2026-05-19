विजय की जीत के बाद TVK पदाधिकारी ने चर्च में घुटनों के बल चलकर पूरी की अपनी मन्नत

आपको बता दें कि 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीति में नया इतिहास रच गया। टीवीके ने अपनी पहली बार की राजनीतिक पारी में 234 में से 108 सीटों पर जीत दर्ज की। यह पहली बार था जब राज्य की दोनों पारंपरिक मैड्रिड मेट्रो (डीएमके और एआईएडीएमके) सत्ता से बाहर हो गईं। हालांकि टीवीके को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस (5), सीपीआई-एम (2), सीपीआई (2), वीसीके (2) और आईयूएमएल (2) जैसी कांग्रेस का समर्थन मिला। विजय ने पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट दोनों में जीत हासिल की थी।