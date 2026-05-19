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विजय की जीत के बाद TVK पदाधिकारी ने चर्च में घुटनों के बल चलकर पूरी की अपनी मन्नत

Thalapathy Vijay Assembly Election Victory Tamil Nadu: विजय की पार्टी टीवीके के पदाधिकारी गेराल्ड मिल्टन वेलंकन्नी में स्थित एक प्रसिद्ध कैथोलिक तीर्थस्थल बेसिलिका ऑफ अवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ (वेलंकन्नी माता चर्च) में घुटनों के बल चले।

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चेन्नई

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Shaitan Prajapat

May 19, 2026

TVK Supporter Strange Celebration Church

TVK Supporter Strange Celebration Church

TVK Worker Fulfills Church Vow Walking On Knees: तमिलनाडु में ​थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पार्टी टीवीके (तमिलगा वेट्ट्री कज) के एक पदाधिकारी ने अपनी प्रार्थना प्रतिज्ञा पूरी की। गेराल्ड मिल्टन वेलंकन्नी में स्थित एक प्रसिद्ध कैथोलिक तीर्थस्थल बेसिलिका ऑफ अवर लेडी ऑफ गुड हेल्थ (वेलंकन्नी माता चर्च) में घुटनों के बल चले। इसके बाद में आगामी तिरुचिरापल्ली उपचुनाव में पार्टी की सफलता के लिए प्रार्थना की।

विजय की जीत के लिए मांगी थी मन्नत

बता दे कि विजय ने तिरुचिरा पैलेस ईस्ट सीट से चुनाव जीता और बाद में पेराम्बूर सीट पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मिल्टन ट्रिलचिरापल्ली ईस्ट एरिया के चुनाव प्रभारी भी थे। उन्होंने विजय की जीत के लिए पूरे जोर-शोर को प्रचारित किया था। उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि अगर विजय मुख्यमंत्री बन गए तो वे चर्च में घुटनों के बल चलेंगे।

2026 तमिलनाडु विधानसभा का परिणाम

आपको बता दें कि 2026 का तमिलनाडु विधानसभा चुनाव राज्य की राजनीति में नया इतिहास रच गया। टीवीके ने अपनी पहली बार की राजनीतिक पारी में 234 में से 108 सीटों पर जीत दर्ज की। यह पहली बार था जब राज्य की दोनों पारंपरिक मैड्रिड मेट्रो (डीएमके और एआईएडीएमके) सत्ता से बाहर हो गईं। हालांकि टीवीके को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस (5), सीपीआई-एम (2), सीपीआई (2), वीसीके (2) और आईयूएमएल (2) जैसी कांग्रेस का समर्थन मिला। विजय ने पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट दोनों में जीत हासिल की थी।

'अम्मा कैंटीन' के लिए जारी किए महत्वपूर्ण निर्देश

मुख्यमंत्री विजय ने रविवार को राज्य के बिजली बुनियादी ढांचे और वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए ऊर्जा विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसके साथ ही राज्य भर में 'अम्मा कैंटीन' के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने बिजली उत्पादन क्षमता, वर्तमान बिजली मांग और वितरण नेटवर्क के संबंध में विस्तृत आकलन किया।

सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विजय ने 'अम्मा कैंटीन' के व्यापक पुनर्गठन का आदेश दिया। वर्तमान में, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन के तहत 383 अम्मा कैंटीन कार्यरत हैं, जबकि अन्य 237 कैंटीन राज्य भर में अन्य नगर निगमों और नगरपालिकाओं के माध्यम से संचालित की जा रही हैं।

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Updated on:

19 May 2026 06:21 pm

Published on:

19 May 2026 06:04 pm

Hindi News / National News / विजय की जीत के बाद TVK पदाधिकारी ने चर्च में घुटनों के बल चलकर पूरी की अपनी मन्नत

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