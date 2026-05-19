बंगाल में घमासान: दफ्तरों पर बुलडोजर चलने से भड़की TMC, 21 मई को करेगी चक्का जाम

डी राजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बंगाल में कई घटनाएँ घट रही हैं। हमने देखा कि चुनाव के बाद हिंसा कैसे हुई। अब हमने देखा कि बुलडोजर का इस्तेमाल कैसे किया गया। अब चुनाव खत्म हो गए हैं। चाहे हमें पसंद हो या न हो, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। उसी के अनुसार सरकार को काम करना होगा। लेकिन भाजपा को अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बंगाल में भाजपा सरकार जो भी करे, वह संविधान के अनुरूप होनी चाहिए और संवैधानिक नैतिकता का पालन करना चाहिए।