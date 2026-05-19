बांग्लादेश का जिक्र कर CM शुभेंदु अधिकारी ने TMC पर साधा निशाना, बोले- मैं नहीं डरता और ना ही झुकूंगा

Suvendu Adhikari on Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर सोमवार को तीखा हमला बोला और दावा किया कि उनका सियासी करियर खत्म हो गया है। जनता ने उनके राजनीतिक करियर को समाप्त कर दिया है। इस दौरान उन्होंने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जमात-ए-इस्लामी की नींद उड़ गई है।