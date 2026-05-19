भारत में 3.4 से घटकर 2.0 पर पहुंची प्रजनन दर: स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने बढ़ाई रिश्तों में दूरी, चौंकाने वाली रिपोर्ट

विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और पारंपरिक समाजों में भी तेजी से दिखाई दे रहा है। भारत के अलावा मेक्सिको, ब्राजील, ईरान और ट्यूनीशिया जैसे देशों में भी जन्म दर अमेरिकी स्तर से नीचे चली गई है। दक्षिण कोरिया जैसे देशों में स्थिति और गंभीर हो चुकी है, जहां प्रजनन दर लगभग शून्य के करीब पहुंचने लगी है।