CAG रिपोर्ट में बड़ा खुलासा: विकास खर्च में कर्नाटक-तेलंगाना आगे, राजस्थान-छत्तीसगढ़ सबसे पीछे

States Capex Budget CAG Report, CAG Report 2026: देश में बुनियादी ढांचा विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए पूंजीगत खर्च को सबसे अहम माना जाता है, लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के ताजा आंकड़ों ने कई राज्यों की धीमी विकास रफ्तार को उजागर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में देश के 20 प्रमुख राज्यों ने पूंजीगत व्यय के लिए तय बजट का औसतन सिर्फ 77 प्रतिशत हिस्सा ही खर्च किया है।