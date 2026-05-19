महीने भर पहले नौकरी के लिए गया था रूस, यूक्रेनी ड्रोन हमले में ओडिशा के युवक की मौत

Odisha Man Killed in Russia Drone Strike: रूस में नौकरी की तलाश में गए ओडिशा के एक युवक की यूक्रेनी ड्रोन हमले में मौत हो गई। यह घटना मॉस्को क्षेत्र में हुई, जहां रविवार को यूक्रेन की ओर से ड्रोन हमला किया गया था। युवक की मौत की खबर सामने आने के बाद उसके परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है।