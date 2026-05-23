अभेद्य होंगी देश की सीमाएं, ड्रोन और AI कैमरों से लैस तकनीक से रुकेगी घुसपैठ

India Border Security: देश आने वाले तीन-चार साल में पूरी तरह घुसपैठ से मुक्त होगा और इसी साल निगरानी के अत्याधुनिक तरीकों वाले स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम की शुरुआत से पाकिस्तान-बांग्लादेश की सीमाएं अभेद्य होंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को यहां विज्ञान भवन में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अलंकरण समारोह में यह घोषणाएं कीं। शाह ने कहा कि सरकार ने अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय (डेमोग्राफी) बदलाव रोकने के लिए न सिर्फ घुसपैठ रोकने बल्कि हर घुसपैठिए को चुन-चुनकर देश से बाहर निकालने का फैसला किया है।