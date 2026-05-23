Tvisha Sharma Case: ट्विशा के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, एम्स दिल्ली की टीम करेगी जांच

कोर्ट ने तब तक शव को सुरक्षित रखने को कहा है। इस बीच 9 दिन से फरार ट्विशा का आरोपी पति एडवोकेट समर्थ सिंह चेहरा ढककर जबलपुर कोर्ट पहुंचा। उसने अग्रिम जमानत मांगी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसने जिला कोर्ट में सरेंडर करने बात कही। इस पर कोर्ट ने कहा, भोपाल कोर्ट में ही सरेंडर हो सकता है। इसके बाद जबलपुर पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद समर्थ को भोपाल पुलिस के हवाले कर दिया।