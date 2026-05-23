22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Tvisha Sharma Case: ट्विशा के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, एम्स दिल्ली की टीम करेगी जांच

Twisha Death Case: मॉडल ट्विशा शर्मा केस में बड़ा मोड़ आया है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शव के दोबारा पोस्टमार्टम के आदेश दिए हैं, जिसे एम्स दिल्ली की टीम करेगी। वहीं 9 दिन से फरार पति समर्थ सिंह पुलिस हिरासत में पहुंच गया है। राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है।

2 min read
Google source verification

भटिंडा

image

Rahul Yadav

May 23, 2026

Tvisha Sharma Death Case

Tvisha Sharma Death Case (AI Image)

Tvisha Sharma Death Case: मॉडल ट्विशा शर्मा की आत्महत्या मामले में शुक्रवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए शव के दोबारा पोस्टमार्टम के आदेश दिए। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने एम्स दिल्ली की टीम को भोपाल आकर दूसरा पोस्टमार्टम करने के निर्देश दिए। इसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।

कोर्ट ने तब तक शव को सुरक्षित रखने को कहा है। इस बीच 9 दिन से फरार ट्विशा का आरोपी पति एडवोकेट समर्थ सिंह चेहरा ढककर जबलपुर कोर्ट पहुंचा। उसने अग्रिम जमानत मांगी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसने जिला कोर्ट में सरेंडर करने बात कही। इस पर कोर्ट ने कहा, भोपाल कोर्ट में ही सरेंडर हो सकता है। इसके बाद जबलपुर पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद समर्थ को भोपाल पुलिस के हवाले कर दिया।

उधर ट्विशा के परिजनों की मांग के बाद राज्य सरकार ने केस सीबीआई को ट्रांसफर करने के आदेश जारी कर दिए। समर्थ की अग्रिम जमानत अर्जी भोपाल कोर्ट से पहले ही निरस्त हो चुकी थी। अब उसकी मां पूर्व जिला जज व उपभोक्ता फोरम की बैंच-2 की जज गिरीबाला सिंह की जमानत रद्द करने की याचिका पर 25 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

क्या है पूरा मामला?

नोएडा की मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा 12 मई की रात को घर में फंदे पर लटकी मिलीं। सुसराल पक्ष ने आत्महत्या बताया। लेकिन ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने का आरोप है, बेटी को मारकर लटकाया गया है। उन्होंने CBI जांच और दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की थी। सास गिरिबाला सिंह ने ट्विशा को नशीला पदार्थ सेवन करने और मानसिक रूप से अस्थिर होने के आरोप लगाए। गिरीबाला अग्रिम जमानत पर हैं।

वकील बोले-क्या आप हमें मरवाना चाहते हैं?

बहू की मौत के आरोपों में घिरीं पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह से मीडियाकर्मियों ने सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने चुप्पी साध ली। लेकिन उनके वकील पर उनकी ही गाड़ी चढ़ गई तो वे बुरी तरह भडक़ गए। उन्होंने आपा खो दिया, कहा-आप क्या कर रहे हैं? आप लोग हमें मरवाना चाह रहे हैं क्या?

ये भी पढ़ें

‘मेरे परिवार को निशाना मत बनाइए…’ कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके बोले- घर के बाहर पहुंचे लोग, मिल रहीं धमकियां
राष्ट्रीय
Abhijeet Dipke, Cockroach Janta Party Founder

खबर शेयर करें:

Published on:

23 May 2026 04:15 am

Hindi News / National News / Tvisha Sharma Case: ट्विशा के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, एम्स दिल्ली की टीम करेगी जांच

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

जम्मू-कश्मीर में गर्मी के बाद बारिश का सितम, कठुआ में 44 डिग्री चढ़ा पारा, जानें अगले 7 दिन कैसा रहेगा मौसम?

jammu-kashmir Imd
राष्ट्रीय

‘माता-पिता IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों?’ सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा व्यवस्था पर उठाए बुनियादी सवाल

Supreme Court on Reservation
राष्ट्रीय

अभेद्य होंगी देश की सीमाएं, ड्रोन और AI कैमरों से लैस तकनीक से रुकेगी घुसपैठ

India Border Security
राष्ट्रीय

भारत ने खोले सलाल डैम के गेट, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पर मंडराया बाढ़ का बड़ा खतरा, हाई अलर्ट जारी

Indus Water Treaty
राष्ट्रीय

भारत से निकले कॉकरोच कर रहे दुनियाभर में राज, बंगाल की खाड़ी में निकलीं जड़ें

KAKROCH
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.