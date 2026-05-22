ट्विशा डेथ मिस्ट्री: 10वें दिन भी नहीं हुआ अंतिम संस्कार, दोबारा पोस्टमार्टम पर सस्पेंस, सड़ने लगा शव

Twisha Death Case: फिल्म अभिनेत्री ट्विशा की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। मौत के 10 दिन बाद भी उनका अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। दोबारा पोस्टमार्टम को लेकर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, जबकि ट्विशा का शव अब भी एम्स भोपाल की मोर्चरी में रखा हुआ है। लंबे समय तक शव रखे जाने के कारण अब उसके खराब होने की बात भी सामने आ रही है।