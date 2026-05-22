पावर कॉरिडोर में अब नहीं जमेगी अफसरों की कुर्सी, केंद्र सरकार ने बदला पोस्टिंग का पूरा फॉर्मूला

PMO IAS Posting Policy 2026: केंद्र सरकार ने देश के शीर्ष प्रशासनिक ढांचे यानी पीएमओ, केंद्रीय सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय में अफसरों की पोस्टिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के लिए नई रोटेशन ट्रांसफर नीति लागू की गई है, जिसके तहत कोई भी अधिकारी लंबे समय तक एक ही विभाग या सेक्टर में नहीं रह सकेगा।