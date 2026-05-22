22 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पावर कॉरिडोर में अब नहीं जमेगी अफसरों की कुर्सी, केंद्र सरकार ने बदला पोस्टिंग का पूरा फॉर्मूला

Central Secretariat Rotation Transfer Policy: केंद्र सरकार ने पीएमओ, केंद्रीय सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय में अफसरों की पोस्टिंग के लिए नई रोटेशन ट्रांसफर नीति लागू की है। अब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी लंबे समय तक एक ही विभाग में नहीं रह सकेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

May 22, 2026

Central Secretariat Rotation Transfer Policy

Central Secretariat Rotation Transfer Policy (AI Image)

PMO IAS Posting Policy 2026: केंद्र सरकार ने देश के शीर्ष प्रशासनिक ढांचे यानी पीएमओ, केंद्रीय सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय में अफसरों की पोस्टिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के लिए नई रोटेशन ट्रांसफर नीति लागू की गई है, जिसके तहत कोई भी अधिकारी लंबे समय तक एक ही विभाग या सेक्टर में नहीं रह सकेगा।

सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था से युवा अधिकारियों को ज्यादा अवसर मिलेंगे और प्रशासनिक तंत्र में संतुलित अनुभव वाले नेतृत्व का विकास होगा।

चार समूहों में बांटी गईं पोस्टिंग

नई नीति के तहत केंद्र सरकार ने मंत्रालयों और विभागों को चार अलग-अलग समूहों में बांटा है। इनमें ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था- वित्त और उद्योग, आधारभूत ढांचा- संसाधन और प्रौद्योगिकी तथा प्रशासन और सुरक्षा जैसे समूह शामिल किए गए हैं।

अब किसी अधिकारी की तय अवधि पूरी होने के बाद उसे उसी समूह में बनाए रखने के बजाय दूसरे समूह में भेजा जाएगा। हर पद के लिए अलग-अलग कार्यकाल तय किया गया है।

सरकार का उद्देश्य है कि अधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने का अनुभव मिले और वे बहुआयामी प्रशासनिक समझ विकसित कर सकें।

लंबे समय तक एक ही जगह बने रहने पर रोक

नई नीति का एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि अधिकारी लंबे समय तक एक ही विभाग या प्रभावशाली पद पर जमे न रहें। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक संतुलन बेहतर होगा और नई सोच को जगह मिलेगी।

नई व्यवस्था के मुताबिक यदि कोई अधिकारी किसी एक समूह में तय अवधि से ज्यादा समय तक काम कर चुका है, तो पदोन्नति की स्थिति में उसे उसी समूह से बाहर भेजा जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन से होगी पसंदीदा पोस्टिंग

नई नीति में अधिकारियों को अपनी पसंद की पोस्टिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी दी गई है। साथ ही प्रशिक्षण से लौटने वाले अधिकारियों की तैनाती चारों समूहों में जरूरत के आधार पर की जाएगी।

सरकार का कहना है कि इससे मानव संसाधन प्रबंधन ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी होगा।

सेवानिवृत्ति से पहले पद अपग्रेड करने का प्रावधान

नीति में यह भी तय किया गया है कि यदि कोई अधिकारी छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाला है, तो उसके पद को अस्थायी रूप से अपग्रेड किया जा सकेगा।

इसके अलावा सरकार ने अधिकारियों की प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करने की अवधि भी बढ़ा दी है। पहले यह रिपोर्ट 16 मई तक जमा करनी थी, जिसे अब बढ़ाकर 16 जून कर दिया गया है। वहीं अंतिम रिपोर्ट को 30 नवंबर के बजाय अब 31 दिसंबर तक अंतिम रूप दिया जाएगा।

बताया गया है कि चुनावी व्यस्तताओं की वजह से कई अधिकारी समय पर रिपोर्ट जमा नहीं कर पाए थे, इसलिए समयसीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया।

ये भी पढ़ें

पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड ढेर: पीओके में अल-बद्र कमांडर हमजा बुरहान की दफ्तर में घुसकर गोली मारकर हत्या
विदेश
Pulwama Attack Mastermind Killed

खबर शेयर करें:

Published on:

22 May 2026 05:04 am

Hindi News / National News / पावर कॉरिडोर में अब नहीं जमेगी अफसरों की कुर्सी, केंद्र सरकार ने बदला पोस्टिंग का पूरा फॉर्मूला

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

देश में बदलेगा मौसम का मिजाज: 22, 23, 24 और 25 मई को भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में बरसेंगे बादल

IMD forecast heavy rain in Northeast India.
राष्ट्रीय

ट्विशा डेथ मिस्ट्री: 10वें दिन भी नहीं हुआ अंतिम संस्कार, दोबारा पोस्टमार्टम पर सस्पेंस, सड़ने लगा शव

Twisha Death Casec
राष्ट्रीय

चेहरे की चमक के चक्कर में दांव पर लग रही सेहत, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को इंजेक्ट करने पर सरकार ने लगाई रोक

Injectable Cosmetics Regulations 2026
राष्ट्रीय

पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड ढेर: पीओके में अल-बद्र कमांडर हमजा बुरहान की दफ्तर में घुसकर गोली मारकर हत्या

Pulwama Attack Mastermind Killed
विदेश

जून में रिटायर होंगे सुप्रीम कोर्ट के 2 और जज, लंबित मामलों के बीच न्यायपालिका में बड़े बदलाव की तैयारी

Supreme Court Judges Appointment 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.