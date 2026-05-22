CBSE OSM सिस्टम पर छात्रों का फूटा गुस्सा: कहीं ब्लर मिली आंसर शीट, तो कहीं चेक ही नहीं हुए जवाब

CBSE Re-evaluation 2026: सीबीएसई के नए डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम ओएसएम (ऑन-स्क्रीन मार्किंग) को लेकर छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। 12वीं के रिजल्ट जारी होने के बाद शुरू हुआ विवाद अब री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया तक पहुंच गया है। कई छात्रों का आरोप है कि उनकी आंसर शीट या तो धुंधली स्कैन हुई हैं या फिर कई जवाबों को ठीक से चेक ही नहीं किया गया।