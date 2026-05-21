चुनाव परिणाम के दो हफ्ते बाद भी असम में कांग्रेस नहीं खोज पाई विपक्ष का नेता, पार्टी सांसद ने बताई वजह

Assam Congress: असम में चुनाव परिणाम आए एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है। हिमंता बिस्वा सरमा में दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली। लेकिन अभी तक कांग्रेस सदन में विपक्ष का नेता का चयन नहीं कर पाई है। इस कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और धुब्री से सांसद रकिबुल हुसैन ने गुरुवार को कहा कि असम विधानसभा में विपक्षी नेता और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में पार्टी विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के नेता भी शामिल होंगे।