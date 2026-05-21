चुनाव परिणाम के दो हफ्ते बाद भी असम में कांग्रेस नहीं खोज पाई विपक्ष का नेता, पार्टी सांसद ने बताई वजह

राहुल गांधी(फोटो-ANI)
Assam Congress: असम में चुनाव परिणाम आए एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है। हिमंता बिस्वा सरमा में दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली। लेकिन अभी तक कांग्रेस सदन में विपक्ष का नेता का चयन नहीं कर पाई है। इस कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और धुब्री से सांसद रकिबुल हुसैन ने गुरुवार को कहा कि असम विधानसभा में विपक्षी नेता और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में पार्टी विधायक और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के नेता भी शामिल होंगे।
मीडिया से बात करते हुए रकिबुल हुसैन ने कहा कि हमारी पार्टी में फैसले लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाते हैं। विपक्षी नेता, डिप्टी नेता, चीफ व्हिप और अन्य पदों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ होता है। AICC के पर्यवेक्षक हर विधायक की राय लेते हैं और इसके बाद ही अंतिम फैसला होता है। रकिबुल हुसैन ने कांग्रेस में किसी तरह के अंदरूनी मतभेद की अटकलों को भी खारिज किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्षी नेता के चयन में देरी सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा है।
बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि हाल के समय में जरूरी वस्तुओं, पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है, जिससे आम जनता की जेब पर असर पड़ा है। उन्होंने आगे जोड़ा कि तेल, दाल, चावल और खाने का तेल महंगा हो गया है। इससे लोगों की खरीदारी की शक्ति घट रही है। छोटे व्यापारी, होटल और ढाबे भी इससे प्रभावित हैं। गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल रहे हैं और ग्राहक कम होने से व्यवसाय धीमा पड़ गया है।
हुसैन ने हाल ही में सरकार की ओर से आयी ‘बचत और कम इस्तेमाल’ की अपील पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पहले कहा गया था कि तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। अब जनता से इस्तेमाल घटाने को कहा जा रहा है। यह सवाल पैदा करता है। अंत में उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि महंगाई पर जल्द नियंत्रण रखें और आम लोगों को राहत दें। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार इस दिशा में गंभीर कदम उठाएगी।
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