‘अदालत से न्याय की उम्मीद नहीं’ फेसबुक पर पोस्ट पिन करना केजरीवाल सहित आप के 3 नेताओं पर पड़ा भारी, हाई कोर्ट में अवमानना केस दर्ज!

अवमानना याचिका में कहा गया है कि मामले में खुद पक्षकार होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने इस भ्रामक पोस्ट को "क्या यह सच है? बहुत विस्फोटक" जैसी टिप्पणी के साथ रीपोस्ट किया, ताकि इन झूठे आरोपों को सच साबित किया जा सके। इसके अलावा, 27 अप्रेल को फेसबुक पर की गई एक अन्य पोस्ट का भी हवाला दिया गया है, जिसमें केजरीवाल ने अदालत से न्याय की उम्मीद न होने की बात कहकर कार्यवाही के बहिष्कार का ऐलान किया था और इसे अपनी प्रोफाइल पर पिन भी किया था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इन हरकतों से न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा डगमगाया है, जो आपराधिक अवमानना के दायरे में आता है। इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए जीएनसीटीडी के स्थायी वकील (अपराधिक) द्वारा 30 अप्रैल को ही सहमति दी जा चुकी है।