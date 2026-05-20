दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को चुनाव लड़ने से अयोग्य करने वाली याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फैसले को सुनाते सुप्रीम कोर्ट के इंडियन नेशनल कांग्रेस के फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन रद्द करना बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RP Act) के तहत चुनाव आयोग (ECI) को एक बार रजिस्ट्रेशन देने के बाद, उसे इस तरह के आधार पर रद्द करने या जनरल रिव्यू करने का कोई अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A(5) के उल्लंघन का आरोप लगाया था। लेकिन अदालत ने कह दिया कि यह मामला कानून के तहत तय किए गए उन सीमित दायरों में कहीं भी फिट नहीं बैठता, जहां किसी पार्टी की मान्यता छीनी जा सके। इसी के साथ हाईकोर्ट ने इस पूरी पीआईएल को बिना किसी मेरिट के खारिज कर दिया।