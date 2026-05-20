ममता बनर्जी की हार के बाद बिखरने लगी TMC! 80 में से सिर्फ 35 विधायक ही पहुंचे बैठक में

वरिष्ठ TMC विधायक और विपक्ष के नेता पद के प्रबल दावेदार शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने आंतरिक कलह की अटकलों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कई विधायक चुनाव के बाद अपने क्षेत्रों में हिंसा प्रभावित कार्यकर्ताओं के साथ व्यस्त हैं। कार्यक्रम एक दिन के नोटिस पर बुलाया गया था, इसलिए दूर-दराज के इलाकों के विधायकों के लिए पहुंचना मुश्किल था। लॉजिस्टिक दिक्कतें और संगठनात्मक जिम्मेदारियां गैरमौजूदगी की वजह बनीं।