पश्चिम बंगाल BJP में खटपट शुरू! चार नेताओं को भेजा गया नोटिस

पुरुलिया जिला भाजपा अध्यक्ष शंकर महतो ने कहा कि यह पूरी तरह पार्टी का आंतरिक मामला है। राज्य नेतृत्व ने फैसला लिया है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। राकेश महतो ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वे स्वास्थ्य केंद्र की खराब स्थिति पर चर्चा करने गए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि बहस हुई, लेकिन किसी भी तरह के उत्पीड़न से इनकार किया। बाकी तीन नेताओं ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।