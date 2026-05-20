20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘गर्लफ्रेंड ने शादी से मना किया तो…’ बेंगलुरु में हाई-टेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ा सिरफिरा आशिक, पुलिस ने ऐसे बचाई जान

Girlfriend Refuses Marriage: स्थानीय सूत्रों के अनुसार, युवती ने हाल ही में युवक से शादी करने से इनकार कर दिया था और कथित तौर पर इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश कर रही थी।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Shaitan Prajapat

May 20, 2026

high-tension-electric-pole

high-tension-electric-pole

Bengaluru Youth Climbs High Tension Pole: बेंगलुरु के बाहरी इलाके अनेकल के चिन्नय्यनपाल्या गांव में बुधवार को उस समय तनाव फैल गया, जब एक युवक कथित तौर पर प्यार में नाकाम होने के बाद एक हाई-टेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ गया। युवक की पहचान सोमशेखर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह पिछले तीन सालों से एक युवती के साथ रिश्ते में था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, युवती ने हाल ही में उससे शादी करने से इनकार कर दिया था और कथित तौर पर इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश कर रही थी।

हाई-टेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ गया युवक

इस बात से परेशान होकर सोमशेखर ने कथित तौर पर युवती के घर पर हंगामा किया और छत की चादरों को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद वह पास ही स्थित एक हाई-टेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक नीचे उतरने से इनकार कर रहा था और इस बात पर अड़ा था कि वह तभी नीचे उतरेगा, जब युवती मौके पर आएगी।

बुलानी पड़ी फायर ब्रिगेड

सूचना मिलते ही अनेकल पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि, पुलिस की बार-बार की अपील के बावजूद, युवक ने शुरू में सहयोग करने से इनकार कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए अग्निशमन और बचाव दल को भी मौके पर बुलाया गया। इस बीच, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए, जबकि अधिकारी युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। अंत में युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।

काटनी पड़ी बिजली

चूंकि खंभे में हाई-वोल्टेज बिजली प्रवाहित होने का खतरा था, इसलिए एहतियात के तौर पर बिजली की आपूर्ति काट दी गई और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए बचाव अभियान चलाया गया।

शादी नहीं होने से निराश युवक ने किया था सुसाइड

आपको बता दें कि शादी नहीं हो पाने से निराश होकर, कोल्लेगल तालुक के मधुवनहल्ली निवासी 27 वर्षीय मसाना शेट्टी ने 19 मार्च, 2025 को हाई-टेंशन बिजली की लाइन पकड़कर आत्महत्या कर ली थी। उसकी रोती-बिलखती मां और गांव वालों ने अपनी आंखों के सामने यह पूरी घटना देखी थी।

जैसे ही उसने बिजली का तार अपने हाथ में पकड़ा, उसे ज़ोरदार बिजली का झटका लगा और वह झुलसकर मर गया। उसका शव बिजली की लाइन से लटका रहा, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग गहरे सदमे में डूब गए।

शराब का आदी शेट्टी अपनी मां पर लगातार दबाव डाल रहा था कि वह उसके लिए शादी का कोई रिश्ता तय करे। उसकी मां ने उसे शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए शराब पीने की आदत छोड़ने की सलाह दी थी। लेकिन वह अपनी लत छोड़ने के लिए तैयार नहीं था।

ये भी पढ़ें

पंजाब में NEET की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी घोषणा, मान सरकार ने कहा- अगले महीने 3 दिन तक बस का किराया फ्री
राष्ट्रीय
Punjab NEET Exam 2026 Update

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 May 2026 05:43 pm

Published on:

20 May 2026 05:39 pm

Hindi News / National News / ‘गर्लफ्रेंड ने शादी से मना किया तो…’ बेंगलुरु में हाई-टेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ा सिरफिरा आशिक, पुलिस ने ऐसे बचाई जान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

आरजी कर जांच में आई तेजी, अब तत्कालीन CM ममता बनर्जी की भूमिका पर उठ रहे गंभीर सवाल

RG Kar Medical College rape and murder case
राष्ट्रीय

Good News: एमबीए समेत ये 6 नए कोर्स शुरु करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बना अंबिकापुर, एआईसीटीई की मिली मंजूरी

Good News, Ambikapur Engineering college
अंबिकापुर

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को चुनाव लड़ने से अयोग्य करने वाली याचिका खारिज

Delhi High Court PIL Arvind Kejriwal
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल BJP में खटपट शुरू! चार नेताओं को भेजा गया नोटिस

BJP
राष्ट्रीय

दिल्ली-फरीदाबाद हाईवे पर भर्राटा भरेंगे वाहन, 20 मिनट में 30 km का सफर पूरा, क्या है 4463 करोड़ का मेगा प्लान

Delhi Faridabad highway ready
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.