‘गर्लफ्रेंड ने शादी से मना किया तो…’ बेंगलुरु में हाई-टेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ा सिरफिरा आशिक, पुलिस ने ऐसे बचाई जान

Bengaluru Youth Climbs High Tension Pole: बेंगलुरु के बाहरी इलाके अनेकल के चिन्नय्यनपाल्या गांव में बुधवार को उस समय तनाव फैल गया, जब एक युवक कथित तौर पर प्यार में नाकाम होने के बाद एक हाई-टेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ गया। युवक की पहचान सोमशेखर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह पिछले तीन सालों से एक युवती के साथ रिश्ते में था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, युवती ने हाल ही में उससे शादी करने से इनकार कर दिया था और कथित तौर पर इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश कर रही थी।