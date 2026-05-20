‘गर्लफ्रेंड ने शादी से मना किया तो…’ बेंगलुरु में हाई-टेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ा सिरफिरा आशिक, पुलिस ने ऐसे बचाई जान

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Bengaluru Youth Climbs High Tension Pole: बेंगलुरु के बाहरी इलाके अनेकल के चिन्नय्यनपाल्या गांव में बुधवार को उस समय तनाव फैल गया, जब एक युवक कथित तौर पर प्यार में नाकाम होने के बाद एक हाई-टेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ गया। युवक की पहचान सोमशेखर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह पिछले तीन सालों से एक युवती के साथ रिश्ते में था। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, युवती ने हाल ही में उससे शादी करने से इनकार कर दिया था और कथित तौर पर इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश कर रही थी।
इस बात से परेशान होकर सोमशेखर ने कथित तौर पर युवती के घर पर हंगामा किया और छत की चादरों को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद वह पास ही स्थित एक हाई-टेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक नीचे उतरने से इनकार कर रहा था और इस बात पर अड़ा था कि वह तभी नीचे उतरेगा, जब युवती मौके पर आएगी।
सूचना मिलते ही अनेकल पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए मनाने की कोशिश की। हालांकि, पुलिस की बार-बार की अपील के बावजूद, युवक ने शुरू में सहयोग करने से इनकार कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए अग्निशमन और बचाव दल को भी मौके पर बुलाया गया। इस बीच, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए, जबकि अधिकारी युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। अंत में युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया।
चूंकि खंभे में हाई-वोल्टेज बिजली प्रवाहित होने का खतरा था, इसलिए एहतियात के तौर पर बिजली की आपूर्ति काट दी गई और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए बचाव अभियान चलाया गया।
आपको बता दें कि शादी नहीं हो पाने से निराश होकर, कोल्लेगल तालुक के मधुवनहल्ली निवासी 27 वर्षीय मसाना शेट्टी ने 19 मार्च, 2025 को हाई-टेंशन बिजली की लाइन पकड़कर आत्महत्या कर ली थी। उसकी रोती-बिलखती मां और गांव वालों ने अपनी आंखों के सामने यह पूरी घटना देखी थी।
जैसे ही उसने बिजली का तार अपने हाथ में पकड़ा, उसे ज़ोरदार बिजली का झटका लगा और वह झुलसकर मर गया। उसका शव बिजली की लाइन से लटका रहा, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग गहरे सदमे में डूब गए।
शराब का आदी शेट्टी अपनी मां पर लगातार दबाव डाल रहा था कि वह उसके लिए शादी का कोई रिश्ता तय करे। उसकी मां ने उसे शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए शराब पीने की आदत छोड़ने की सलाह दी थी। लेकिन वह अपनी लत छोड़ने के लिए तैयार नहीं था।
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