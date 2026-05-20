पंजाब में NEET की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी घोषणा, मान सरकार ने कहा- अगले महीने 3 दिन तक बस का किराया फ्री

Punjab NEET Exam 2026 Update: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बहुत से गरीब छात्र NEET की परीक्षा देने जाते हैं, लेकिन उनके पास परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए किराए के पैसे भी नहीं होते। उन्होंने बताया कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने छात्रों से बात की, तो बच्चों ने मदद मांगी। इसके बाद पंजाब सरकार ने फैसला किया कि आगामी 20, 21 और 22 जून को NEET परीक्षा देने वाले छात्र पंजाब रोडवेज की सभी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। छात्रों को बस में अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा, इसके बाद उन्हें टिकट के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। साथ ही अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने छात्रों को शुभकामनाएं भी दीं और परीक्षा में उनकी सफलता के लिए प्रार्थना की।