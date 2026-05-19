फाल्टा में चुनाव से पहले नाम वापस लेने पर TMC में बवाल, अब जहांगीर खान पार्टी से निकालने की उठी मांग

तृणमूल ने विधानसभा चुनाव में 80 सीटें जीती हैं, लेकिन बैठक में 15 विधायक गैरहाजिर रहे। राजनीतिक विश्लेषक इसे पार्टी नेतृत्व के खिलाफ पहली खुली नाराजगी मान रहे हैं। चुनावी करारी हार के बाद कई नेताओं ने पहले ही नेतृत्व की आलोचना शुरू कर दी थी। अब यह असंतोष चुने हुए विधायकों तक पहुंच गया है।