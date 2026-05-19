19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

NTA में बड़ा फेरबदल, चार अधिकारियों की हुई नियुक्ति, संभालेंगे अलग-अलग जिम्मेदारी

NEET पेपर लीक विवाद के बाद NTA ने परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों के लिए कदम उठाये हैं। अब एआई निगरानी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, साइबर सिक्योरिटी और तकनीकी सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा। सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति के साथ CTO, CFO और GM-HR पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

May 19, 2026

NTA

National Testing Agency

NTA: देशभर में NEET पेपर लीक विवाद के बाद अब National Testing Agency यानी NTA अपनी पूरी व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत करने में जुट गई है। लगातार उठ रहे सवालों और छात्रों के बीच बढ़ती नाराजगी के बाद एजेंसी ने बड़े प्रशासनिक और तकनीकी बदलावों की शुरुआत कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर NTA ने कई अहम सुधारों का ऐलान किया है। एजेंसी ने साफ किया है कि अब परीक्षा सुरक्षा और डिजिटल सिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। NTA में चार वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इनमें दो संयुक्त सचिव लेवल और दो डायरेक्टर लेवल के अधिकारी शामिल हैं। इनकी जिम्मेदारी एजेंसी में पारदर्शिता बढ़ाने, प्रशासनिक सुधार लागू करने और पूरी व्यवस्था की निगरानी करना होगी।

नई भर्ती भी की जाएगी


नई नियुक्ति के साथ ही पहली बार टेक्निकल, फाइनेंस औरएचआर के लिए अलग-अलग एक्सपर्ट अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती भी निकाली गई है। NTA ने Chief Technology Officer (CTO), Chief Finance Officer (CFO) और General Manager-HR जैसे बड़े पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन पदों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और आवेदन की अंतिम तारीख नोटिफिकेशन जारी होने के 15 दिन बाद तक रखी गई है।

जानें डिटेल्स


इन बदलावों में सबसे ज्यादा चर्चा CTO पद को लेकर हो रही है। अब परीक्षा प्रणाली की पूरी टेक्निकल सुरक्षा एक सीनियर टेक्निकल अधिकारी की निगरानी में रहेगी। यह अधिकारी AI आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन, साइबर सिक्योरिटी और प्रश्नपत्र सुरक्षा जैसे सिस्टम को विकसित करेगा। एजेंसी ने कहा है कि अब प्रश्नपत्र तैयार करने से लेकर उसकी प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट तक हर स्तर पर टेक्निकल सुरक्षा लागू की जाएगी। साथ ही एआई और डेटा एनालिटिक्स के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक पहचान और फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को भी और मजबूत किया जाएगा।

आपको बता दें कि NTA हर साल देशभर में 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों के लिए अलग-अलग एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करता है। ऐसे में हाल के विवादों ने एजेंसी की विश्वसनीयता पर बड़ा असर डाला है। अब सरकार और NTA दोनों यह संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद बनाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Abhishek Banerjee Property: 7 दिन में 17 संपत्ति ढहाने का आदेश, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर बंगाल में शरू हुआ धड़ाधड़ एक्शन
राष्ट्रीय
TMC leader Abhishek Banerjee

खबर शेयर करें:

Updated on:

19 May 2026 08:25 pm

Published on:

19 May 2026 08:18 pm

Hindi News / National News / NTA में बड़ा फेरबदल, चार अधिकारियों की हुई नियुक्ति, संभालेंगे अलग-अलग जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

NEET री-एग्जाम की तैयारियां तेज, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की हाईलेवल मीटिंग

DHARMENDRA PRADHAN
राष्ट्रीय

फाल्टा में चुनाव से पहले नाम वापस लेने पर TMC में बवाल, अब जहांगीर खान पार्टी से निकालने की उठी मांग

Falta TMC Controversy
राष्ट्रीय

Pakistan: एक महीने में 29 मर्डर, 56 लोग लापता, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की खौफनाक तस्वीर

एक महीने में 29 हत्याएं और 56 लोग लापता
विदेश

बंगाल में घमासान: दफ्तरों पर बुलडोजर चलने से भड़की TMC, 21 मई को करेगी चक्का जाम

TMC leader Kunal Ghosh
राष्ट्रीय

फाल्टा में जहांगीर आलम के नाम वापसी पर TMC में कोलकाता से दिल्ली तक हलचल, अब सांसद ने दे दिया बड़ा बयान

mamata Banerjee TMC
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.