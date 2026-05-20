उकसाया तो भुगतना होगा अंजाम’ कोरिया से रक्षा मंत्री ने भारत की ओर आंख उठा कर देखने वालों को चेताया

देश की राजनीतिक स्थिरता पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को बार-बार मिल रहा जनसमर्थन सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि उनके प्रति जनता के सर्वोच्च विश्वास का प्रतीक है। इसके साथ ही रक्षा तैयारियों पर उन्होंने विरोधियों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि कोई भी भारत को कमजोर समझने की भूल न करे; यदि किसी ने उकसाया या चुनौती दी, तो भारत उसका मुंहतोड़ और दृढ़ता से जवाब देगा। आज देश में बेहद सस्ता डेटा और यूपीआई (UPI) क्रांति हर नागरिक तक पहुंच चुकी है, जिसे अब दुनिया के कई अन्य देश भी अपना रहे हैं। वहीं अंतरिक्ष में चंद्रयान-3 की सफलता भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य की गवाह बनी है। ( इनपुट : ANI)