ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर टकराव! जयराम रमेश ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखी तीसरी चिट्ठी, जानें क्या कहा?

Rajnath Singh Letter Jairam Ramesh Great Nicobar: कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह (जीएनआई) परियोजना के विरोध में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। कांग्रेस नेता इसमें द्वीप पर मौजूदा क्षा संपत्तियों के विस्तार को विकल्प के रूप में विचार करने का आग्रह किया। आपको बता दें कि कांगेस महासचिव द्वारा लिखा गया यह तीसरा पत्र है। इससे पहले एक मई और 13 मई को लिखा गया था।