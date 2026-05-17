17 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

कल्याण स्टेशन पर दरिंदगी! मामा के घर जा रही नाबालिग का फोन छीना, फिर यार्ड में किया दुष्कर्म

Kalyan Railway Station Rape Case: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। रेलवे स्टेशन और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद आरोपी सौरभ सोनावणे की पहचान हुई और उसे कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

May 17, 2026

Kalyan railway station rape

कल्याण स्टेशन पर नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न का आरोप (File Photo)

मुंबई के करीब कल्याण रेलवे स्टेशन से एक बेहद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। जहां एक नाबालिग लड़की के साथ स्टेशन परिसर में ही कथित दुष्कर्म की घटना हुई। रेलवे पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है। इस घटना के बाद रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित नाबालिग लड़की अहिल्यानगर (अहमदनगर) से अपने मामा के घर खोपोली जाने के लिए निकली थी। वह कल्याण रेलवे स्टेशन पर खोपोली जाने के लिए लोकल ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान आरोपी सौरभ सोनावणे उसके पास आया।

‘मोबाइल चाहिए तो मेरे साथ चल...’

आरोप है कि सौरभ ने पीड़ित लड़की के हाथ से उसका मोबाइल फोन छीन लिया। जब लड़की ने अपना मोबाइल वापस मांगा, तब आरोपी ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर मोबाइल चाहिए तो उसके साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इसके बाद आरोपी उसे स्टेशन से दूर सुनसान रेलवे यार्ड में ले गया और वहां उसके साथ दरिंदगी की।

बताया जा रहा है कि पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से बच निकली और सीधे रेलवे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने पूरी घटना पुलिस को बताई। मामला सामने आते ही रेलवे पुलिस हरकत में आई और तत्काल जांच शुरू की गई।

सीसीटीवी से दबोचा गया दरिंदा

कल्याण लोहमार्ग पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की। कल्याण स्टेशन और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर आरोपी सौरभ की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

रेलवे सुरक्षा पर उठे सवाल

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कल्याण जैसे भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर इतनी बड़ी घटना हो गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। इस वाकिये ने रेलवे पुलिस और स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्रियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन और यार्ड इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों को रोका जा सके। फिलहाल लोहमार्ग पुलिस मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

दिल्ली में 3 साल की बच्ची से रेप मामले में चौंकाने वाला खुलासा, पीड़िता बोली- टीचर के सामने हुई हैवानियत
मुंबई
Delhi school sexual assault case

खबर शेयर करें:

Published on:

17 May 2026 01:59 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / कल्याण स्टेशन पर दरिंदगी! मामा के घर जा रही नाबालिग का फोन छीना, फिर यार्ड में किया दुष्कर्म

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्रिकेटर तिलक वर्मा को डेट कर रही हैं पुष्पा एक्ट्रेस श्रीलीला? सूर्यकुमार यादव का उन्हें चिढ़ाते हुए वीडियो वायरल

Tilak Varma Shreeleela dating rumors
बॉलीवुड

CM Vijay से तुलना पर भड़के रजनीकांत! MK Stalin से मुलाकात पर ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

CM Vijay से तुलना पर भड़के रजनीकांत! MK Stalin से मुलाकात पर ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब
टॉलीवुड

Monsoon Entry: मानसून की अंडमान में धमाकेदार एंट्री, महाराष्ट्र और मुंबई में कब तक पहुंचेगा?

Andaman monsoon entry
मुंबई

CJI सूर्यकांत के ‘कॉकरोच’ वाले बयान पर बढ़ा बवाल: कुनिका सदानंद का फूटा गुस्सा, बोलीं- उन्होंने बेइज्जती की

Kunickaa Sadanand angry on Chief Justice Suryakant said unemployed youth cockroach comment
बॉलीवुड

18 महीने की बेटी के लिए मां बनी ऑटो ड्राइवर, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने का सपना, संघर्ष और हौसले की ये कहानी आपको भावुक कर देगी

Komal Gaikwad Inspirational story
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.