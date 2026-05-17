कल्याण स्टेशन पर दरिंदगी! मामा के घर जा रही नाबालिग का फोन छीना, फिर यार्ड में किया दुष्कर्म

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कल्याण जैसे भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर इतनी बड़ी घटना हो गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। इस वाकिये ने रेलवे पुलिस और स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्रियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन और यार्ड इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों को रोका जा सके। फिलहाल लोहमार्ग पुलिस मामले की जांच कर रही है।