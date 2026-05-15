दिल्ली में 3 साल की बच्ची से रेप मामले में चौंकाने वाला खुलासा, पीड़िता बोली- टीचर के सामने हुई हैवानियत

दिल्ली के पश्चिमी इलाके में स्थित एक स्कूल में तीन साल की बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने इस मामले में स्कूल की एक महिला टीचर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जिस समय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म की घटना हुई, उस समय शिक्षिका वहां मौजूद थी। पुलिस का दावा है कि खुद पीड़ित बच्ची ने उन्हें यह बताया है।