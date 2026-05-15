Drishyam 3 Advance Booking: रिलीज से पहले ही मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ ने छापे करोड़ों, एडवांस बुकिंग में कर डाला कमाल

Drishyam 3 Advance Booking: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल एक बार फिर अपने आइकॉनिक किरदार जॉर्जकुट्टी के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘दृश्यम 3’ रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती दिखाई दे रही है। फिल्म की एडवांस बुकिंग ने ऐसा तूफान खड़ा किया है कि रिलीज से कई दिन पहले ही दुनियाभर में 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हो चुकी है। यही वजह है कि फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है।