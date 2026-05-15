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Drishyam 3 Advance Booking: रिलीज से पहले ही मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ ने छापे करोड़ों, एडवांस बुकिंग में कर डाला कमाल

Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम 3' की एडवांस बुकिंग के आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। फिल्म ने रिलीज से पहले ही कितने कमा लिए हैं, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

May 15, 2026

Drishyam 3 Advance Booking

Drishyam 3 Advance Booking (सोर्स- एक्स)

Drishyam 3 Advance Booking: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल एक बार फिर अपने आइकॉनिक किरदार जॉर्जकुट्टी के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘दृश्यम 3’ रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती दिखाई दे रही है। फिल्म की एडवांस बुकिंग ने ऐसा तूफान खड़ा किया है कि रिलीज से कई दिन पहले ही दुनियाभर में 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई हो चुकी है। यही वजह है कि फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है।

भारतीय सिनेमा की शानदार फिल्म

निर्देशक जीतू जोसेफ की ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी पहले ही भारतीय सिनेमा की सबसे शानदार थ्रिलर सीरीज में गिनी जाती है। पहले दो पार्ट्स ने दर्शकों को जिस तरह बांधकर रखा था, उसके बाद तीसरे पार्ट को लेकर उम्मीदें काफी बढ़ गई थीं। अब एडवांस बुकिंग के आंकड़े बता रहे हैं कि जॉर्जकुट्टी की कहानी का जादू अभी भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है।

फिल्म में एक बार फिर मोहनलाल अपने परिवार को बचाने की जद्दोजहद करते नजर आएंगे। कहानी वहीं से आगे बढ़ती दिखाई देगी जहां दूसरा पार्ट खत्म हुआ था। लेकिन इस बार जॉर्जकुट्टी पहले से ज्यादा डरा हुआ और मानसिक दबाव में नजर आने वाला है। टीजर में भी उसके चेहरे पर डर, बेचैनी और अपराधबोध साफ दिखाई दिया है। यही वजह है कि फैंस अब जानना चाहते हैं कि आखिर इस बार उसके परिवार पर कौन सा नया संकट आने वाला है।

मीना, अंसिबा हसन भी अहम किरदार में

फिल्म में मीना, अंसिबा हसन, सिद्दिकी और आशा शरत भी अहम भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। वहीं फिल्म के टेक्निकल टीम की बात करें तो पिछले पार्ट्स की तरह इस बार भी म्यूजिक से लेकर सिनेमैटोग्राफी तक वही टीम लौट रही है जिसने ‘दृश्यम’ को खास बनाया था।

केरल में एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड तोड़ रही फिल्म

केरल में फिल्म की एडवांस बुकिंग रिकॉर्ड तोड़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिलीज के पहले दिन के लिए ही लाखों टिकट बिक चुके हैं। कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड जैसे शहरों में कई प्रीमियम शोज लगभग हाउसफुल हो चुके हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ‘दृश्यम 3’ मलयालम सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में शामिल हो सकती है। बता दें एडवांस बुकिंग में फिल्म ने 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

21 मई को रिलीज हो रही फिल्म

इस फिल्म की रिलीज डेट भी फैंस के लिए बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि 21 मई को मोहनलाल अपना 66वां जन्मदिन भी मनाएंगे। ऐसे में उनके चाहने वालों के लिए ये किसी बड़े सेलिब्रेशन से कम नहीं है। सुबह 8 बजे से फिल्म का पहला शो शुरू होगा और माना जा रहा है कि थिएटर्स के बाहर भारी भीड़ देखने को मिल सकती है।

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Published on:

15 May 2026 09:10 am

Hindi News / Entertainment / Drishyam 3 Advance Booking: रिलीज से पहले ही मोहनलाल की ‘दृश्यम 3’ ने छापे करोड़ों, एडवांस बुकिंग में कर डाला कमाल

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