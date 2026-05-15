‘जेलर 2’ के सेट पर बड़ा हादसा, रजनीकांत की फिल्म की शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर की करंट लगने से मौत

Jailer 2 Crew Member Death News: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की मच अवेटेड फिल्म ‘जेलर 2’ इन दिनों लगातार चर्चा में बनी हुई है। लेकिन अब फिल्म से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया है। चेन्नई में फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए एक दर्दनाक हादसे में 28 वर्षीय क्रू मेंबर की मौत हो गई। इस घटना के बाद फिल्म के सेट पर अफरा-तफरी मच गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।