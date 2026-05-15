Dhurandhar 2 OTT Release: अमेरिका में Netflix पर ‘धुरंधर 2’ के अनकट वर्जन ने दी दस्तक, जानें भारत में कब हो रही रिलीज

Dhurandhar 2 OTT Release In India: रणवीर सिंह और आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी ‘धुरंधर’ एक बार फिर चर्चा में आ गई है। थिएटर्स में रिकॉर्डतोड़ कमाई करने के बाद अब फिल्म का एक्सटेंडेड वर्जन ‘धुरंधर: द रिवेंज रॉ एंड अनदेखा’ ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है। इस नए कट को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें वो सीन भी शामिल किए गए हैं जो सिनेमाघरों में दिखाई नहीं दिए थे।