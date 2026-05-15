15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

OTT

Cannes का काला सच: इन्फ्लुएंसर तारिणी ने खोली रेड कार्पेट की पोल, बताया पैसे देकर खिंचवाई जाती हैं तस्वीरें

Influencer Tarini Peshawaria: इन्फ्लुएंसर तारिणी पेशावरिया ने कान्स फिल्म फेस्टिवल को लेकर चौंकाने वाली खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि आखिर वहां फोटोज कैसे खिचवाई जाती हैं। इसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय और टॉम क्रूज का भी जिक्र किया। जिसे सुनकर लोग भी हैरान हो रहे हैं।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

May 15, 2026

Influencer Tarini Peshawaria big revealed the Cannes experience mentioned aishwarya rai tom cruise photos

इन्फ्लुएंसर तारिणी पेशावरिया ने कान्स को लेकर किया खुलासा (Photo Source- Actress Instagram)

Tarini Peshawaria Cannes experience: दुनिया के सबसे फेमस फिल्म मेलों में से एक 'कान्स फिल्म फेस्टिवल' (Cannes Film Festival) अपनी चकाचौंध, महंगे गाउन्स और रेड कार्पेट पर चलते सितारों के लिए जाना जाता है। हर साल सोशल मीडिया पर हमारे चहेते सितारों की शानदार तस्वीरें वायरल होती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि वहां सब कुछ कितना जादुई है। लेकिन क्या वाकई वहां सब कुछ वैसा ही होता है जैसा स्क्रीन पर दिखता है? जानी-मानी इन्फ्लुएंसर तारिणी पेशावरिया ने इस 'ग्लैमरस दुनिया' के पीछे का एक ऐसा सच लोगों को बताया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय को लेकर भी बात की है।

तारिणी पेशावरिया ने बताया रेड कार्पेट का काला सच (Tarini Peshawaria Cannes experience)

तारिणी ने लगभग 4 साल पहले एक इंटरनेशनल ब्रांड के जरिए कान्स का हिस्सा बनी थीं। अपने अनुभव साझा करते हुए अब बताया कि हम जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, वह सिर्फ सिक्के का एक पहलू होता है। उन्होंने पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "Cannes के बारे में कोई आपको यह नहीं बताता!" तारिणी के मुताबिक, रेड कार्पेट का अनुभव हर किसी के लिए अलग होता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जब ऐश्वर्या राय बच्चन जैसी बड़ी स्टार वहां होती हैं, तो पूरा रेड कार्पेट सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। लेकिन उनके ठीक पीछे चलने वाले इन्फ्लुएंसर्स को वह लाइमलाइट नहीं मिलती।

फोटोग्राफरों को देने पड़ते हैं पैसे (Cannes Film Festival behind the scenes)

सबसे हैरान करने वाला दावा तारिणी ने फोटोग्राफी को लेकर किया। उन्होंने बताया कि वहां मौजूद हर फोटोग्राफर आपकी तस्वीर खींचने के लिए नहीं खड़ा होता। उन्होंने कहा, "फोटोग्राफर आपको जानते तक नहीं हैं। अगर आपको प्रोफेशनल कवरेज चाहिए, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। मैंने खुद 7 तस्वीरों और 7 वीडियो के लिए एक फोटोग्राफर को करीब 400 यूरो (लगभग 35,000 रुपये से ज्यादा) दिए थे।"

इतना ही नहीं, उन्होंने टॉम क्रूज का जिक्र करते हुए बताया कि जब बड़े हॉलीवुड सितारे आते हैं, तो सुरक्षा इतनी सख्त होती है कि आम मेहमानों को रेड कार्पेट से हटा दिया जाता है। टॉम क्रूज के आने पर करीब 10 मिनट तक किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी।

लाखों का कमरा और मशहूर सीढ़ियां

सेलेब्स अक्सर होटल मार्टिनेज की सीढ़ियों पर अपनी भव्य तस्वीरें पोस्ट करते हैं। तारिणी ने खुलासा किया कि वहां फोटो खिंचवाना भी मुफ्त नहीं है। उन सीढ़ियों तक पहुंच सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो वहां के लग्जरी कमरों में ठहरते हैं, जिनका एक रात का किराया 2 से 3 लाख रुपये तक होता है।

आलिया भट्ट का ट्रोल को करारा जवाब (Alia Bhatt Cannes troll reply)

तारिणी का यह 'ईमानदार' वीडियो तब वायरल हुआ है जब आलिया भट्ट भी कान्स की अपनी तस्वीरों को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, एक ट्रोल ने आलिया की कान्स रील पर कमेंट करते हुए लिखा, "कितने अफसोस की बात है, किसी ने आपको नोटिस ही नहीं किया।" इस पर आलिया ने अपनी हाजिरजवाबी से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने जवाब दिया, "अफसोस क्यों प्यारे? आपने तो मुझे नोटिस किया :)"

तारिणी की इस बेबाकी को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि कम से कम किसी ने तो दिखावे की इस दुनिया के पीछे का असली चेहरा सामने रखने की हिम्मत दिखाई।

ये भी पढ़ें

तलाक का कंफर्म करते ही मौनी रॉय के पति सूरज हुए इंस्टाग्राम पर एक्टिव, मिटाई शादी की यादें
TV न्यूज
Mouni Roy Divorce confirmation husband Suraj Nambiar active in social media deleted wedding photos

खबर शेयर करें:

Published on:

15 May 2026 07:39 am

Hindi News / Entertainment / OTT News / Cannes का काला सच: इन्फ्लुएंसर तारिणी ने खोली रेड कार्पेट की पोल, बताया पैसे देकर खिंचवाई जाती हैं तस्वीरें

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

बिना मार्केटिंग और बिना चेहरे के कैसे हिट हुआ ‘बैरण’? दोनों भाईयों की हिम्मत के पीछे छुपी है ये कहानी

bairan haryanvi song Youtube Crossed 140 million in 2 months two brothers beats dhurandhar 2 songs
OTT

‘गलती हो गई’, अनुराग डोभाल ने कार एक्सीडेंट पर मांगी माफी, पत्नी रितिका संग रिश्ते को दिया दूसरा मौका

Anurag Dobhal Car Crash Apology
मनोरंजन

‘क्या तुम हमारे रिश्ते की इज्जत नहीं करती?’ करण कुंद्रा की बात सुन रो पड़ीं तेजस्वी प्रकाश, वीडियो वायरल

Karan Kundrra Tejasswi Prakash
मनोरंजन

‘कर्तव्य’ में दिखेगा सैफ अली खान का इंटेंस लुक और अंदाज, ट्रेलर ने बढ़ाई OTT फैंस की एक्साइटमेंट

Kartavya Trailer
OTT

कौन हैं ‘Glory’ की वायरल ‘भारती भाभी’? वेब सीरीज से इंटरनेट पर लगाया हॉटनेस का तड़का

Who is Bharti Bhabhi in Glory
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.