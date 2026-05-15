Cannes का काला सच: इन्फ्लुएंसर तारिणी ने खोली रेड कार्पेट की पोल, बताया पैसे देकर खिंचवाई जाती हैं तस्वीरें

Tarini Peshawaria Cannes experience: दुनिया के सबसे फेमस फिल्म मेलों में से एक 'कान्स फिल्म फेस्टिवल' (Cannes Film Festival) अपनी चकाचौंध, महंगे गाउन्स और रेड कार्पेट पर चलते सितारों के लिए जाना जाता है। हर साल सोशल मीडिया पर हमारे चहेते सितारों की शानदार तस्वीरें वायरल होती हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि वहां सब कुछ कितना जादुई है। लेकिन क्या वाकई वहां सब कुछ वैसा ही होता है जैसा स्क्रीन पर दिखता है? जानी-मानी इन्फ्लुएंसर तारिणी पेशावरिया ने इस 'ग्लैमरस दुनिया' के पीछे का एक ऐसा सच लोगों को बताया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इसमें उन्होंने ऐश्वर्या राय को लेकर भी बात की है।