कौन हैं ‘Glory’ की वायरल ‘भारती भाभी’? वेब सीरीज से इंटरनेट पर लगाया हॉटनेस का तड़का

Who is Bharti Bhabhi in Glory: हाल ही में (बीती 1 मई) ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटपलिक्स पर वेबसीरीज 'ग्लोरी' रिलीज है जो इन दिनों अपने किरदारों और कॉन्सेप्ट के कारण खूब चर्चा बटोर रही है। पुलकित सम्राट और दिव्येन्दु शर्मा स्टारर इस सीरीज को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है। खासतौर पर सीरीज में ‘भारती भाभी’ का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री कश्मीरा परदेसी जो इन दिनों अपने बोल्ड अंदाज और हॉटनेस को लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। और उनके ग्लैमरस लुक और अंदाज के कारण इंटरनेट पर हर कोई कश्मीरा परदेसी के बारे में जानने के लिए जानना चाह रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर कश्मीरा परदेसी कौन हैं और रियल लाइफ में उनका अंदाज कैसा है।